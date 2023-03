Nieuwe studie toont aan dat Alzheimer in een vroeg stadium zichtbaar is in het oog

Onderzoek heeft uitgewezen dat het oog kan helpen bij de diagnose van de ziekte van Alzheimer en dit voor de gekende symptomen zichtbaar zijn. Meestal wordt de ziekte pas ontdekt wanneer het geheugen en gedrag al aangetast zijn. Uit de studie blijkt dat verandering in het netvlies kan gelinkt worden aan de aantasting van het geheugen. Hierdoor kan de ziekte van Alzheimer in een vroeger stadium ontdekt worden aangezien “de ziekte al tientallen jaren voor de eerste symptomen van geheugenverlies in het lichaam aanwezig is”, klinkt het bij de onderzoekers.

Voor deze informatie aan het licht te brengen, hebben de onderzoekers weefsel van netvliezen en hersenen van 86 donors gebruikt. Het gebruikte weefsel was afkomstig van mensen met verschillende mate van mentale achteruitgang.

Het is de eerste keer dat een studie gebruikt maakt van zo’n diepgaande analyse. De eiwitprofielen en de moleculaire, cellulaire en structurele effecten van de ziekte van Alzheimer in het menselijke netvlies worden in verband gebracht met de veranderingen in de hersenen en de cognitieve functie. “De studie vond een verband tussen aangetaste netvliezen en verandering in delen van de hersenen, ook wel de entorinale en temporale cortex genoemd, het deel van de hersenen dat instaat voor het geheugen, navigatie en de perceptie van tijd”, zei Koronyo-Hamaoui een professor in de neurochirurgie en biomedische wetenschappen aan het Medisch Centrum Cedars-Sinai in Los Angeles.

Vervolgens vergeleken de onderzoekers stalen van donors met een normale cognitieve functie met weefsel van milde cognitieve stoornis en ook met donors waarbij de ziekte van Alzheimer werd vastgesteld. De studie vond een aanzienlijke toename van beta-amyloïde, een belangrijk kenmerk van de ziekte van Alzheimer, bij mensen met zowel Alzheimer als vroege cognitieve achteruitgang.

De bevindingen waren ook duidelijk bij mensen zonder of met minimale cognitieve symptomen, wat suggereert dat deze nieuwe oogtesten geschikt zijn om te helpen bij een vroege diagnose.

“Grote evolutie”

Deze ontdekking is volgens de onderzoekers een grote evolutie in het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. “Deze bevindingen kunnen uiteindelijk leiden tot de ontwikkeling van beeldvormingstechnieken waarmee we de ziekte van Alzheimer eerder en nauwkeuriger kunnen vaststellen”, zei neuroloog Richaard Isaacson aan CNN. “Bovendien kunnen we de progressie niet-invasief volgen door in het oog te kijken.”

Doordat artsen de ziekte in een vroeger stadium kunnen vaststellen, kunnen mensen gezonde levensstijlkeuzes maken en volgens Isaacson hun “aanpasbare risicofactoren, zoals hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte en diabetes onder controle houden”.

1 op 5 krijgt dementie

De kans dat iemand dementie krijgt, is 1 op 5. Bij vrouwen is dat zelfs 1 op 3. Vlaanderen en het Brusselse Gewest tellen momenteel zo’n 141.000 mensen met dementie. Dat aantal zal volgens voorspellingen meer dan verdubbelen, tot 283.000 personen in 2070.

De ziekte van Alzheimer wordt gekenmerkt door een sluipend begin en een langzaam toenemende ontwikkeling van cognitieve stoornissen. Hoe verder de ziekte vordert, hoe ernstiger de symptomen worden.

In het begin van de ziekte van Alzheimer ontwikkelen zich vooral geheugenstoornissen in het kortetermijngeheugen. De persoon met dementie weet bepaalde zaken uit zijn jeugd heel goed, maar bijvoorbeeld niet wat hij gisteren gedaan heeft. De signalen zijn in het begin vaak zo subtiel dat mensen uit de directe omgeving ze nog niet opmerken. Naarmate het dementieproces vordert, komen er ook stoornissen in het langetermijngeheugen.

Het dementieproces is niet te stoppen want de ziekte van Alzheimer is tot nu toe niet te genezen.

