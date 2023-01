Nieuwe studie suggereert dat aliens nog geen contact met onze aarde hebben gezocht omdat die “niet interessant genoeg is”

Tweede overlijden gelinkt aan nieuw medicijn tegen alzheimer

Na berichten over een tweede overlijden gelinkt aan het "baanbrekende, experimentele medicijn" tegen de ziekste van Alzheimer van Biogen Inc., is de koers van het bedrijf maandag gezakt. Biogen ontwikkelde het medicijn Lecanemab in samenwerking met Eisai Co.

28 november