Nieuwe studie schat dat wereldwijd al 18,2 miljoen mensen zijn overleden aan Covid: drie keer meer dan officiële sterftecijfers

Wereldwijd zijn er al 18,2 miljoen mensen overleden aan Covid-19. Dat is de conclusie van een nieuwe studie die verschenen is in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift ‘The Lancet’. Het gaat om het eerste onderzoek naar de werkelijke globale dodentol door het coronavirus dat op zijn waarde is beoordeeld door collega-experten.

De schatting van de onderzoekers van het Institute for Health Metrics and Evaluation van de universiteit van Washington is gebaseerd op oversterftecijfers van bijna 200 landen in 2020 en 2021. Het uiteindelijke getal van 18,2 miljoen coronadoden ligt drie keer hoger dan de officiële cijfers.

Oversterfte wordt beschouwd als de beste methode om de ware dodentol in te schatten. Oversterfte betekent dat in een bepaalde periode meer mensen zijn gestorven dan in een vergelijkingsperiode. Vaak worden jaren met elkaar vergeleken. Zo stierven in 2019 in ons land minder mensen dan in 2020, waardoor er sprake is van oversterfte in het jaar 2020. Die vergelijking gaat op omdat het aantal stergevallen op jaarbasis van een land over het algemeen opvallend stabiel is. Onderzoekers kunnen zo bijvoorbeeld nagaan wat de invloed van natuurrampen of van oorlogen is op de sterftecijfers.

Vorig jaar schatte een andere studie al in dat het eerste coronajaar waarschijnlijk meer dan dubbel zoveel overlijdens aan Covid-19 telde als de officiële cijfers. De huidige studie van de universiteit van Washington is de grondigste die tot nu toe over de pandemie is verschenen. De wetenschappers verzamelden wekelijkse of maandelijkse gegevens van overlijdens aan alle oorzaken in 2020 en 2021, en dat in 74 landen en 266 staten of provincies. Ze verzamelden ook gegevens voor de elf jaar voorafgaand aan de pandemie. Op basis van die data stelden ze modellen op om de oversterfte in te schatten in 191 landen en gebieden. Ze kwamen zo uit op 18,2 miljoen méér sterfgevallen dan anders wereldwijd tussen januari 2020 en december 2021. Dat getal is ver verwijderd van het officiële aantal coronadoden van 5,9 miljoen over dezelfde tijdspanne.

Onrechtstreekse doden

Haidong Wang, hoofdauteur van de studie, benadrukt dat die 18,2 miljoen sterfgevallen geen directe benadering van het aantal Covid-19-doden is. Een deel van de oversterfte is waarschijnlijk te verklaren door een onrechtstreeks verband met de coronapandemie, zoals vertragingen in de toegang tot de reguliere gezondheidszorg. Al merkt Wang op dat studies over landen met een sterke mortaliteitsrapportering er toch op wijzen dat het grootste deel van de oversterfte rechtstreeks te wijten is aan Covid-19. Hij haalt daarvoor onderzoek uit België en Zweden aan. Maar er is volgens hem nog niet voldoende bewijs voor de meeste landen. “Verder onderzoek zal moeten onthullen hoeveel sterfgevallen direct werden veroorzaakt door Covid-19 en hoeveel een indirect gevolg van de pandemie waren.”

De verschillen tussen landen kunnen groot zijn. Bolivia had naar schatting één van de hoogste oversterftecijfers met 734 extra sterfgevallen per 100.000 mensen. Andere landen met een hoge oversterfte zijn Bulgarije (647 per 100.000), Peru (528), Eswatini (634) en Lesotho (562). België zit met een oversterfte van 146 doden per 100.000.

In absolute cijfers staat India bovenaan met 4,07 miljoen overlijdens meer dan anders. Daarna volgen de Verenigde Staten met 1,13 miljoen extra sterfgevallen. De studie vermeldt nog vijf landen met een oversterftecijfer van meer dan 500.000: Rusland (1,07 miljoen), Mexico (798.000), Brazilië (792.000), Indonesië (736.000) en Pakistan (664.000).

Ook ondersterfte

Enkele landen noteerden zelfs een ondersterfte. Het gaat dan vooral om landen die een nul-Covid-beleid voerden en erin slaagden om het virus de voorbije twee jaar redelijk effectief buiten te houden. Singapore telde 16 minder sterfgevallen per 100.000 dan ‘normaal’, Australië 38 en IJsland 48. De onderzoekers verklaren dit door een daling van de overlijdens “aan ziekten en verwondingen waarvoor de blootstelling aan gerelateerde risico’s tijdens de pandemie is verminderd”. Zoals we in ons land ook geen griepuitbraak kenden in het griepseizoen van 2020.

De conclusie van de studie is dat de dodentol door Covid-19 de laatste twee jaar alleszins zwaar onderschat is. De wetenschappers zien in de coronapandemie zelfs “mogelijk een hoofdoorzaak van sterfte in 2020 en 2021". Ze breken daarom een lans voor sterkere monitoringsystemen wereldwijd om de impact van toekomstige pandemieën beter in real time te kunnen volgen.