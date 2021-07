Nieuwe studie: “Risico op bloedklonters onveranderd bij tweede dosis AstraZeneca”

Het risico op bloedklonters neemt niet toe na een tweede prik met het vaccin van AstraZeneca. Dat blijkt uit een onderzoek waarover het toonaangevende medische tijdschrift The Lancet bericht. De studie kan een nieuwe boost betekenen voor het vertrouwen in het veelbesproken vaccin.

Uit het onderzoek, gefinancierd door AstraZeneca dat het vertrouwen in het vaccin probeert op te krikken, blijkt dat het risico op bloedklonters niet toeneemt na een tweede prik met het coronavaccin.

Voor elke miljoen mensen die een eerste prik kregen, waren er 8,1 meldingen van trombose met trombocytopeniesyndroom (ofwel bloedstolsels met lage bloedplaatjes). Bij de studie is gekeken naar in totaal 49,23 miljoen mensen die het vaccin tot eind april in de Europese U, de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk hadden gekregen.

Na een tweede prik kwam dat cijfer uit op 2,3 gevallen van TTS per miljoen gevaccineerde mensen. Bij de tweede prik is er gekeken naar een groep van 5,62 miljoen mensen die in dezelfde periode hun tweede injectie hadden gekregen.

“Cruciale rol in strijd tegen pandemie”

Het bedrijf zei dat er “geen specifieke risicofactoren of (een) definitieve oorzaak” waren voor bloedstollingsproblemen die in verband gebracht worden met zijn vaccin en verklaarde dat het mogelijke oorzaken blijft onderzoeken. “Het vaccin speelt een cruciale rol in de strijd tegen de pandemie”, schreef Mene Pangalos, een van de topmannen bij AstraZeneca, in een verklaring.

Het coronavaccin van AstraZeneca kwam in het voorjaar onder vuur omdat er bloedklonters werden vastgesteld. Verschillende landen hadden daarom beslist om tijdelijk geen vaccins van het farmabedrijf toe te dienen. Intussen zijn bijna alle landen op hun stappen teruggekeerd. De VS blijft echter één van de uitzonderingen. In dat land wordt het vaccin van AstraZeneca niet langer toegestaan.

In de meeste landen hanteren de overheden leeftijdsbeperkingen. In ons land is het vaccin bijvoorbeeld enkel beschikbaar voor mensen vanaf 41 jaar.