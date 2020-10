Nieuwe satelliet van NASA en ESA brengt alle oceanen in kaart en moet impact van klimaatverandering nauwkeurig(er) meten

De Sentinel-6-missie is er eentje waarbij het Amerikaanse en Europese ruimtevaartagentschap (NASA en ESA) samenwerken. Verder nog nemen het National Oceanic and Atmospheric Administration – de instantie in de VS die zich bezighoudt met meteorologie en oceanografie – en het EUMETSAT - de Europese organisatie voor de ontwikkeling en het beheer van weersatellieten – deel. Het doel van de missie is om de oceanen permanent in de gaten te houden. Alleen zo kan de stijging van het zeeniveau goed gemonitord worden.

Waar de naam van de satelliet vandaan komt? De satelliet is hernoemd naar Michael H. Freilich, voormalig directeur van de Earth Science Division van NASA. En dat is bijzonder, want het gebeurt niet vaak dat satellieten vernoemd worden naar mensen. Freilich werkte bijna vier decennia als oceanograaf en bij NASA volgde hij op welke satellieten de aarde in de gaten hielden. Alleen al in 2014 kwamen bijvoorbeeld vijf NASA-aardobservatiemissies van de grond. “Deze eer toont het belang van Mike’s nalatenschap aan”, aldus NASA-chef Jim Bridenstine. “Mike’s bijdragen aan NASA zijn van onschatbare waarde geweest, en we zijn verheugd dat deze satelliet die zijn naam draagt, nieuwe kennis zal vergaren over de oceanen waarvoor hij zo’n blijvende passie heeft.”