Nieuwe luchtbeelden tonen brokstukken van landingsstel Marsverkenner Perseverance

De tien luchtfoto’s werden gemaakt tijdens de 26e vlucht van de Marshelikopter Ingenuity op 19 april. “Elke keer dat we de lucht in gaan, vliegt de Ingenuity over nieuw terrein en krijgen we een perspectief dat geen enkele eerdere planetaire missie kon bereiken”, vertelt Teddy Tzanetos die het onderzoeksteam Ingenuity leidt. Op de beelden zijn de brokstukken van zowel de parachute die de Marsrobot hielp landen als de kegelvormige beschermingsschaal van de Perseverance te zien. Deze brokstukken waren eerder enkel vanop een afstand in beeld gebracht door de Marsrobot zelf.