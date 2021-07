Nieuwe lambdavariant duikt op in 32 landen: “Op te volgen, maar niet onrustwekkend”

Na de alfavariant (Britse variant) dreigt de deltavariant de dominantste te worden in België en de rest van Europa. Maar nog voordat het zover is, doet er alweer een nieuwe variant zijn intrede in Europa: de lambdavariant. “Op te volgen, maar niet onrustwekkend.”

De lambdavariant (C.37) dook in december 2020 voor het eerst op in Peru. Zowat een half jaar later komt deze variant voor in 32 landen wereldwijd. Ook in Europa duikt de variant sporadisch op. In Duitsland werden er al 99 gevallen ontdekt, in het Verenigd Koninkrijk werden er voorlopig zes besmettingen gedetecteerd. Ook in België werd al één geval van de lambdavariant ontdekt.

Gezien de variant aan een geografische opmars bezig is, wordt deze door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aangeduid als ‘op te volgen’. De alfavariant (Britse), deltavariant (Indiase), bètavariant (Zuid-Afrikaanse) en gammavariant (Braziliaanse) staan nog een trapje hoger op de lijst en worden aangeduid als ‘onrustwekkend’.

Besmettelijkheid

Voorlopig is het nog onduidelijk hoe gevaarlijk en/of besmettelijk de nieuwe variant is. Hij dook in december 2020 voor het eerst op in Peru en vertegenwoordigt daar vandaag zowat 80 procent van alle besmettingen. Daardoor lijkt het er alvast op dat de variant over enkele kenmerken beschikt die de verspreiding vergemakkelijken.

Volledig scherm Een preprint van de Universiteit van Chili suggereert dat de lambdavariant makkelijker kan ontsnappen aan de antilichamen die door vaccins worden aangemaakt. © AFP

Er verschenen echter nog geen (betrouwbare) studies of harde conclusies over de nieuwe variant. Een preprint van de Universiteit van Chili suggereert alvast dat de lambdavariant makkelijker kan ontsnappen aan de antilichamen die door vaccins worden aangemaakt. Voorts zou de variant enkele mutaties tellen — waarover de alfa-, gamma- en deltavariant ook beschikken — die de transmissie vergemakkelijken, maar deze conclusies konden nog niet gestaafd worden.

Daarom blijft de nieuwe variant voorlopig ‘op te volgen’ in plaats van ‘onrustwekkend’. “Pas als de stam eigenschappen van verhoogde transmissie zou vertonen, of als de ernst ervan is toegenomen, wordt deze geclassificeerd als een zorgwekkende variant”, zo zegt de Amerikaanse epidemioloog Maria Van Kerkhove (WHO).