Nieuwe kraters op de Maan na mysterieuze inslag

Op 4 maart sloeg een door mensenhanden gemaakt object, voor het eerst niet met opzet, op de Maan in. Nadien stelde de LRO vast dat er twee nieuwe impactkraters zijn. Een oostelijke is achttien meter breed en een westelijke zestien meter.

Wat dat object precies is, is nog steeds onduidelijk. Eerst was sprake van een trap van een Amerikaanse Falcon-draagraket. Daarop sprak China de versie tegen dat het een trap van de Lange Mars-3C draagraket was die de Chinese Chang’e-5 Maanmissie lanceerde.