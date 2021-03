Nieuwe beelden van zwart gat gemaakt

Astronomen ontdekken superzwaar zwart gat dat zich voortbe­weegt met snelheid van 177.000 kilometer per uur

16 maart Zwarte gaten - een van de meest mysterieuze fenomenen in de kosmos - blijven fascineren. De zwaartekracht is er zo sterk dat het alles in de omgeving genadeloos opslokt. En nu blijkt het (in sommige gevallen) ook nog te kunnen bewegen. Dat blijkt uit een recent onderzoek dat gepubliceerd werd in het vaktijdschrift The Astrophysical Journal.