Nieuwe 3D-kaart brengt ons Melkwegstelsel scherper dan ooit in beeld

Superzwaar zwart gat Sagittari­us A* in centrum van ons sterren­stel­sel wordt wakker

2 april Sagittarius A* is een zwart gat dat in het centrum van onze Melkweg ligt. Superzwaar, maar niet actief wat betekent dat het zwart gat niet superveel materie in zijn omgeving opslokt waardoor de kern niet bijzonder helder gloeit. Maar sinds 2014 lijkt daar verandering in te komen: Sagittarius A* lijkt wakker te worden. Dat stelt een Belgisch-Frans onderzoeksteam in het vaktijdschrift Astronomy & Astrophysics.