Nieuw ontwikkeld membraan kan broeikasgassen beter scheiden

Europa wil iedereen vanaf 2027 CO2-uit­stoot van transport en verwarming laten betalen: zoveel kost het gemiddeld Vlaams gezin extra

Inwoners van de Europese Unie zullen vanaf 2027 moeten betalen voor de broeikasgassen die ze uitstoten via hun transport of de verwarming van hun woning. Hoe zal die taks precies in z’n werk gaan? En hoeveel zal ik moeten betalen?

19 december