Nieuw onderzoek: baby's krijgen veel microplasticdeeltjes binnen met flesvoeding

Hoe warmer het water (of een andere vloeistof) waarmee poedervoedsel wordt opgelost of de fles is gesteriliseerd, hoe meer microplastic er vrijkomt. De wetenschappers benadrukken dat de mogelijke gezondheidseffecten onbekend zijn. Die moeten "dringend" worden onderzocht en vastgesteld.

De onderzoekers keken naar de blootstelling van kinderen van 12 maanden aan microplastic in 48 landen en regio's. Ze bestudeerden tien soorten flesjes. Hun bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Food.

Flesjes van het veelgebruikte polypropyleen kunnen per liter tot 16 miljoen stukjes microplastic vrijgeven, en zelfs biljoenen stukjes zogeheten nanoplastic. Gemiddeld krijgen baby's 1,58 miljoen deeltjes per dag binnen. De potentiële blootstelling is het hoogst in Australië, de VS en Europa. Dat komt vooral omdat moeders daar relatief weinig borstvoeding geven.

Advies

Bezorgde ouders krijgen onder meer het advies flesjes schoon te maken met koud gesteriliseerd water en melkpoeder te bereiden in een bakje dat niet van plastic is en pas in het flesje te doen als het is afgekoeld. Het gebruik van een microgolfoven wordt afgeraden, evenals schudden met het flesje.

Hoewel de effecten dus onbekend zijn, roepen de onderzoekers beleidmakers op de richtlijnen aan te passen. "Het laatste wat we willen is ouders ten onrechte alarmeren", aldus professor John Boland van de Ierse universiteit.