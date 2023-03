Nieuw moai-beeld ontdekt in opgedroogde lagune op Paaseiland

Op Paaseiland is een nieuwe moai ontdekt. Het karakteristieke beeld werd gevonden in een opgedroogde lagune in de krater van een vulkaan. Dat meldt een inheemse organisatie, die verantwoordelijk is voor het beheer van het nationale park van het eiland.