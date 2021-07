Nieuw middel voor wie geen antistoffen tegen corona aanmaakt

Jeff Bezos bedankt Ama­zon-medewer­kers en klanten voor ruimtereis: “Jullie hebben hiervoor betaald”

20 juli Miljardair Jeff Bezos is de medewerkers en klanten van Amazon dankbaar omdat ze zijn kort verblijf in de ruimte mogelijk hebben gemaakt. Dat zei hij vandaag nadat hij met een raket van zijn eigen bedrijf Blue Origin naar de grens van de ruimte vloog. Hij is ook “verbluft” over de “schoonheid en de kwetsbaarheid” van onze planeet, klonk het. Critici vinden dat Bezos zijn geld beter in de aarde zou investeren, dan in peperdure ruimtereizen.