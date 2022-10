Neuspeuteren en je snotjes opeten zou maar eens gezond kunnen zijn, suggereert onderzoekster: “Sommige dieren doen het ook”

Toponderne­mer Fernand Huts meldt succes in strijd tegen plastic afvalberg: “Wij zijn erin geslaagd om plastic 100 procent te recycleren”

Een aantal jaar geleden kondigde Antwerps topondernemer Fernand Huts aan dat hij zou investeren in onderzoek naar en de bouw van speciale fabrieken die plastic kunnen omvormen naar de oorspronkelijke grondstoffen. Vollédige recyclage dus. In een interview met ‘VTM Nieuws’ claimt hij vandaag dat de proefinstallatie van zijn dochterbedrijf, de Antwerpse afvalverwerker Indaver, er dankzij onderzoek nu ook echt in geslaagd is die volledige recyclage uit te voeren.

3 oktober