Nederlandse wetenschappers: “Coronavirus besmettelijk door de lucht over meer dan 1 meter afstand”

Nieuw superenzym verorbert plastic flessen zes keer sneller dan voorganger

1 oktober Wetenschappers van de Universiteit van Portsmouth en vier Amerikaanse instellingen hebben een superenzym ontwikkeld dat plastic zes keer sneller kan afbreken dan nu het geval is. Binnen een jaar of twee zou het kunnen worden ingezet voor recyclage. De doorbraak komt er na de ontdekking in 2016 in Japan van plasticetende bacteriën.