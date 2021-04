Nederland past vaccinatiecampagne aan: al besmet geweest, dan alleen nog afspraak voor één prik, nog geen beslissing in België

Immuniteit houdt half jaar aan

De Gezondheidsraad adviseert wel twee prikken voor mensen die zwak zijn, ook al hebben zij al corona gehad. Het gaat om de mensen van wie het immuunsysteem zeer ernstig verzwakt is, aldus het RIVM. “Daarnaast krijgen ook mobiele patiënten met een ernstige neurologische aandoening die moeite hebben met ademhalen twee prikken. Bij kwetsbare cliënten in instellingen zal de arts afwegen of zij na een doorgemaakte corona-infectie toch een tweede vaccinatie moeten krijgen.”

Studies bevestigen hypothese

In ons land boog de Hoge Gezondheidsraad zich vorige week over de “éénprikstrategie” voor mensen die al een coronabesmetting hebben gehad en antistoffen hebben opgebouwd. Eerder werd daar nog negatief over geadviseerd, maar op dit moment worden de nieuwste studies en gegevens nog geanalyseerd, klink het bij navraag. Concreet uitzicht op een beslissing is er op dit moment nog niet. Frankrijk dient al langer slechts één prik toe aan wie al besmet is geweest.