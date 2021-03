Neanderthalers verdwenen duizenden jaren eerder uit België dan gedacht

Als we ooit naar Mars reizen, is het dankzij deze jeep van 2,4 miljard

19 februari Mission accomplished en een zucht van opluchting bij NASA: voor het eerst in negen jaar is een ruimtetuig geland op Mars. De robotjeep Perseverance heeft z’n ‘7 minutes of terror’ met glans doorstaan en gaat op zoek naar leven op de rode planeet. De Marsrobot heeft onder meer een kleine helikopterdrone mee, een toestel dat zuurstof produceert én de namen van tientallen kinderen uit Boutersem op een microchip. Als de missie van 2,4 miljard euro slaagt, staan we weer een stap dichter bij ruimtetoerisme naar Mars.