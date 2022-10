Neanderthalers leefden samen in kleine groepen, waar incest niet vreemd was: onderzoek naar eerste familie oermensen licht tipje van de sluier

Wetenschappers, waaronder de Nobelprijswinnaar van dit jaar Svante Pääbo, hebben de resten van een groep Neanderthalers aan een genetische analyse onderworpen. Een primeur, want voor het eerst gunt een onderzoek ons een blik achter de schermen bij een familie neanderthalers. Wat blijkt? Ze leefden voornamelijk in kleine groepen en waren niet vies van incest. Dat schrijven de onderzoekers van het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie in het vakblad Nature.