NASA wil robothond Spot naar Mars sturen

56.000 jaar oude gemummifi­ceer­de wolf ontdekt in Canada

22 december In Canada deed een goudzoeker een wel erg bijzondere ontdekking. De Canadees trof in een muur van bevroren modder een gemummificeerde wolf aan. De onderzoekers konden meer te weten komen over het leven van het dier. De bevindingen werden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Current Biology’.