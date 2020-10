NASA vindt water op de maan

Wetenschap­pers suggereren dat miljarden stukjes Venus te rapen zijn op de maan

9 oktober Wetenschappers van de universiteit van Yale suggereren in een nieuwe paper dat er mogelijk miljoenen stukjes van de planeet Venus te rapen zijn op de maan. Dat is goed nieuws, omdat astronomen daardoor de kans krijgen om de geschiedenis van de planeet, waarvan het oppervlak niet toegankelijk is, ‘eenvoudiger’ te onderzoeken.