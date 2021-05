NASA's asteroïde-simulatie toont onvermijdelijke ramp voor aarde

Dat hypothetische scenario werd getest tijdens een planetaire verdedigingsconferentie van de Verenigde Naties. Het bewijst dat landen volledig onvoorbereid zijn op dit soort rampen. Dat beamen de deelnemers: “Als we in het echte leven met het scenario worden geconfronteerd, zouden we met de huidige mogelijkheden op zo’n korte termijn geen ruimtevaartuig kunnen lanceren.” De enige mogelijkheid die we zouden hebben in zo’n situatie, is het gebied ontruimen. Toch zou dat moeilijk zijn, aangezien de getroffen zone grote delen van Noord-Afrika en Europa inhield. De oefeningen worden gehouden om te kijken wat we in de toekomst kunnen doen om wel voorbereid te zijn.