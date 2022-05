NASA rover begint met zijn “belangrijkste onderzoek” om leven op mars te vinden

NASA’s rover Perseverance begint met zijn belangrijkste deel van zijn missie op Mars. Dinsdag zal de zeswielige robot beginnen aan de beklimming van een oude delta in de krater waar hij is geland. Hij zal bergopwaarts rollen, en zo nu en dan stoppen om rotsen te onderzoeken die de beste kans lijken te hebben om bewijs van vroeger leven op de planeet te ontdekken.

“De delta in de Jezero krater is het belangrijkste doel van Perseverance,” zegt plaatsvervangend projectverantwoordelijke doctor Katie Stack Morgan. “Dit zijn de rotsen waarvan we denken dat ze het grootste potentieel hebben om tekenen van oud leven te bevatten. Daarnaast kunnen ze ons ook iets vertellen over het klimaat van Mars en hoe dit zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld,” vertelde Stack aan BBC News.

De rover maakte op 18 februari vorig jaar zijn spectaculaire landing in het midden van de 45 km brede Jezero-krater op Mars. Sindsdien heeft hij zijn instrumenten getest, met een experimentele mini-helikopter gevlogen en een algemene indruk van zijn omgeving gekregen.

Kleine helicopter die onderdeel is van de rover. © AFP

Maar het hoofddoel van de robot is altijd geweest om de enorme berg sedimenten in het westen van Jezero te bestuderen. Men vermoedde al lang dat het een delta was, gebaseerd op satellietbeelden, maar de eerste waarnemingen van Perseverance op de grond hebben deze beoordeling nu bevestigd.

Een delta is een structuur van aftakkingen van een rivier voordat die in zee of in een groot meer of woestijn uitmondt. In het geval van Jezero was het waarschijnlijk een kratervormig meer dat miljarden jaren geleden bestond.

Missie in 2030

“De rover heeft een verbazingwekkend instrumentarium dat ons iets kan vertellen over de chemie, mineralogie en structuur van de delta. Dit zal hij doen door de sedimenten tot op de schaal van een zoutkorrel te onderzoeken,” aldus missiewetenschapper professor Briony Horgan van de Purdue Universiteit in Indiana. “We zullen meer te weten komen over de chemie van dit oude meer, of het water zuur of neutraal was, of het een bewoonbare omgeving was en wat voor leven er mogelijk in voorkwam”.

Voor alle duidelijkheid: niemand weet of er ooit leven op Mars is ontstaan. Maar als dat zo is, kunnen de drie of vier gesteenten die de Perseverance op zijn terugweg opboort meer duidelijkheid brengen.

De rover zelf zal naar alle waarschijnlijkheid niet eigenhandig leven kunnen vaststellen volgens de wetenschappers, dus zal hij de opgegraven stenen achter laten op een centrale plek in de krater. In 2030 zal NASA een missie sturen om de stenen naar de aarde te brengen voor verder onderzoek.