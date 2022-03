NASA onderzoekt of ruimtestation ISS zonder Rusland kan

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA bekijkt of het Internationaal Ruimtestation (ISS) ook zonder de hulp van Rusland kan functioneren. De samenwerking zou volgens Rusland in gevaar kunnen komen door het conflict in Oekraïne. Vorige week nog beweerde een Russische ruimtechef dat het ISS kan neerstorten op Europa of de VS, als de steun van zijn thuisland wegvalt.

De VS en Rusland werken nauw samen bij het ISS. De NASA is verantwoordelijk voor de elektriciteitsvoorziening en de levensondersteuning. Rusland voorziet dan weer de stuwkracht die het station in een baan rond de aarde houdt.

De sancties die de VS aan Rusland hebben opgelegd vanwege de inval in Oekraïne, zouden echter grote gevolgen kunnen hebben voor het ruimtestation. Dat werd vorige week pijnlijk duidelijk uit een online tirade van de Russische ruimtechef Dmitry Rogozin: “Wie zal ervoor zorgen dat het ISS niet neerstort in de VS of Europa als je de samenwerking met ons stopzet? Er is ook de mogelijkheid dat een constructie van 500 ton neerstort op China of India. Het ISS vliegt niet boven Rusland, dus jullie lopen al het risico”, schreef hij onder meer.

De NASA neemt daarom het zekere voor het onzekere, en zoekt naar oplossingen. Zo zou ruimtevaartbedrijf Northrop Grumman al hebben aangeboden om een alternatief stuwsysteem te leveren. Ook SpaceX zou al oplossingen hebben voorgesteld. Oprichter Elon Musk besloot bovendien om ruimtechef Rogozin nog wat meer ‘te pesten’ door het logo van Space X onder zijn tirade te plaatsen.

Geen problemen

Voorlopig zijn er wel nog geen echte problemen bij het ISS. De Russische werknemers zouden volgens Kathy Lueders, het hoofd van NASA’s bemande ruimtevaartprogramma, nog steeds toegewijd aan het werk zijn: “Maar we kijken continu hoe we flexibeler kunnen werken. Het zou wel heel moeilijk zijn voor ons om alleen te werken. Het ISS is namelijk een internationaal project met wederzijdse afhankelijkheden.”

Marsrover

De situatie in Rusland zorgt wel voor problemen bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Die was van plan om komende zomer samen met Rusland een nieuwe Marsrover te lanceren. Dat project loopt nu vertraging op: “De sancties en algemene context zorgen ervoor dat een lancering in 2022 heel onwaarschijnlijk wordt”, klinkt het.

