NASA moet opnieuw ruimtewandeling uitstellen wegens brokstukken.

Rekensom: als omikronva­ri­ant minder ziekmakend is dan deltavari­ant, is het dan niet beter om nieuwe variant te laten circuleren?

“Uit de eerste gegevens uit Zuid-Afrika blijkt dat het een relatief milde aandoening is”, zo zei epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) vanmorgen bij HLN LIVE over de omikronvariant. Het zijn slechts vermoedens, want veel is er nog niet geweten over de nieuwe variant. Als deze echt minder ziekmakend blijkt te zijn, is het dan niet beter om de nieuwe variant te laten rondgaan? Een rekensom van de Nederlandse epidemioloog Marino van Zelst leert ons alvast van niet.

29 november