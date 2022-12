NASA lanceert satelliet die watercyclus op aarde in kaart zal brengen

De missie, die de naam SWOT (Surface Water and Ocean Topography) meekreeg, vertrok vrijdag omstreeks 12.46 uur onze tijd met behulp van een Falcon 9-draagraket van SpaceX vanop de basis Vandenberg in Californië.

De bedoeling is dat de satelliet minstens 3,5 jaar lang de watercyclus van alle oceanen, rivieren en zeeën in kaart brengt: waar het water is, vanwaar het afkomstig is en waar het naartoe vloeit. Op die manier kunnen voorspellingen omtrent overstromingen of droogtes dan verbeterd worden.