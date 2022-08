NASA kondigt tweede missie voor ruimtetoeristen aan

Onderzoe­kers van Universi­teit Antwerpen creëren cruciale stoffen voor overleven op Mars

De chemische onderzoeksgroep Plasmant van de Universiteit Antwerpen heeft ontdekt dat de samenstelling van de atmosfeer van Mars kan dienen om CO2 om te zetten in zuurstof en CO, maar ook om stikstof te veranderen in een goede basis voor kunstmest. De technologie zou mogelijk kunnen worden gebruikt voor levensondersteuning en vervoer op Mars.

24 augustus