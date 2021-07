Nasa kiest voor raket van SpaceX voor missie naar Jupiter-maan ‘Europa’

China bouwt eerste kleine, modulaire kernreac­tor

14 juli In China is de bouw van een nieuw type kernreactor gestart: kleiner en gemakkelijker op te bouwen en dus ook goedkoper dan de meeste huidige reactoren. De reactor, Linglong One (ACP100), zou met een vermogen van 125 megawatt 526.000 huishoudens van elektriciteit kunnen voorzien, of bijna twee keer de stad Antwerpen. Dat meldt het Chinese nucleaire bedrijf CNNC.