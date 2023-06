NASA houdt zeldzame publieke vergadering over ufo’s

Amerikaans leger geeft ufobeelden vrij

"O mijn god, wat is dat?! Zie het vliegen!" Het enthousiasme en de verbazing bij Amerikaanse marinepiloten die enkele ufo's konden filmen is goed hoorbaar in drie video's die het Pentagon heeft vrijgegeven. De beelden zijn echt, maar wat er te zien is, is nog altijd onduidelijk. "Al is buitenaards leven weinig waarschijnlijk."