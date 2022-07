NASA geeft voorsmaakje van "diepste foto ooit" van ons universum

VIDEO. Hoe ziet de James Webb-telescoop eruit en wat zal hij doen?

De testfoto die deze week werd vrijgegeven, is het resultaat van 72 observaties in 32 uur, aldus NASA. Voor de eerste volledige foto is het nog wachten tot 12 juli, ofwel komende dinsdag. Hoewel de preview geen volledig beeld weergeeft, gaat het niettemin om een van de diepste foto’s de ooit van het universum is gemaakt, zegt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie in een verklaring. Het beeld biedt een “verleidelijke blik” op wat de komende weken, maanden en jaren zal worden onthuld.

Antwoorden

NASA-baas Bill Nelson verklaarde eind vorige maand: “De sterrenkijker gaat objecten onderzoeken van het zonnestelsel en de atmosfeer van exoplaneten die in een baan rond andere sterren bewegen. Zo krijgen we aanwijzingen over de vraag of hun atmosferen misschien gelijk zijn aan die van ons. En zo kunnen we misschien antwoorden op enkele van onze vragen: van waar komen we? Wat is er nog? Wie zijn wij? En uiteraard zal hij antwoorden bieden op vragen die we zelfs nog niet kennen.”