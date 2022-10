NASA detecteert meer dan 50 superuitstoters van methaan vanuit de ruimte: “Unieke kans om uitstoot van menselijke activiteiten te verminderen”

WetenschapDe Amerikaanse ruimteorganisatie NASA heeft vanuit de ruimte meer dan 50 superuitstoters van methaan gedetecteerd op aarde. Het gaat om olie- en gasfaciliteiten en stortplaatsen in onder andere Iran, Turkmenistan en de VS. Van bepaalde uitstootwolken was het bestaan nog niet bekend bij de wetenschappers. “Sommige van de methaanpluimen die EMIT heeft gedetecteerd, behoren tot de grootste die ooit gezien zijn”, vertelt onderzoeker Andrew Thorpe aan persbureau Reuters.

EMIT staat voor Earth Surface Mineral Dust Source Investigation en is een meettoestel dat sinds juli aan het internationaal ruimtestation ISS hangt. Het instrument werd de ruimte ingeschoten om het effect van stof in de atmosfeer op klimaatverandering te onderzoeken, maar het blijkt nog een andere kwaliteit te hebben. EMIT kan ook erg nauwkeurig de aanwezigheid van methaan, een krachtig broeikasgas, op aarde opsporen, meldt NASA.

Volledig scherm Deze methaanpluim werd ten zuiden van Teheran in Iran gedetecteerd. Ze is 4,8 kilometer lang en afkomstig van een grote stortplaats. © NASA/JPL-Caltech

Sinds de installatie van de beeldspectrometer op het ISS in juli hebben wetenschappers al meer dan 50 superuitstoters van methaan in kaart kunnen brengen. Meestal gaat het om sites of sectoren in Centraal-Azië, het Midden-Oosten en het zuidwesten van de Verenigde Staten die met landbouw, afvalverwerking of fossiele brandstoffen te maken hebben.

Zo werd in de atmosfeer ten zuiden van de Iraanse hoofdstad Teheran een methaanpluim van net geen vijf kilometer bij een grote stortplaats waargenomen. Methaan is een van de stoffen die bij afvalverwerking vrijkomen. In Turkmenistan werd een cluster van twaalf methaanpluimen gespot bij een olie- en gasinfrastructuur. Sommige van die wolken zijn meer dan 30 kilometer lang, aldus NASA. Een olieveld in de Amerikaanse staat New Mexico kwam ook uit de bus als superuitstoter: ten zuiden van de stad Carlsbad kon EMIT een methaanpluim van drie kilometer blootleggen.

De enorme methaanpluimen in Iran en de VS waren nieuw voor de wetenschappers, schrijft Reuters.

Volledig scherm Een methaanpluim van drie kilometer werd ook gespot in de Amerikaanse staat New Mexico. © NASA/JPL-Caltech

Methaan is een krachtig broeikasgas dat bijdraagt aan klimaatverandering. In tegenstelling tot koolstofdioxide - dat eeuwenlang in de atmosfeer blijft hangen - blijft methaan slechts ongeveer tien jaar bestaan. Het betekent dat de vermindering van de methaanuitstoot een directer effect heeft op de opwarming van de aarde.

En dat beseffen ook de NASA-onderzoekers. “Het inperken van de methaanemissies is de sleutel tot het beperken van de opwarming van de aarde”, zegt Bill Nelson van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie. “Deze nieuwe ontwikkeling zal onderzoekers niet alleen kunnen helpen om methaanlekken beter te detecteren, maar ook inzicht geven in hoe ze sneller aangepakt kunnen worden.” Onderzoeker David Thompson spreekt van uitzonderlijke resultaten. “Het is een unieke kans om methaanbronnen aan te wijzen en de uitstoot van menselijke activiteiten te verminderen.”