NASA deelt voor het eerst geluidsopname van robotjeep Perseverance die over Mars rijdt

Deense (60) die overleed na AstraZene­ca-inenting had ‘ongebrui­ke­lij­ke’ symptomen

15 maart De Deense vrouw die aan een bloedstolling overleed na haar inenting met het AstraZeneca-vaccin had “zeer ongebruikelijke” symptomen. Het Deense medicijnagentschap zegt dat de 60-jarige patiënte een laag aantal bloedplaatjes had, stollingen in kleine en grote bloedvaten en bloedingen.