NASA deelt nieuw beeld van James Webb-telescoop: “Toont duizenden nooit eerder waargenomen sterren”

De gaswolk of nevel ligt in het Grote Magelhaense Wolk-sterrenstelsel, dat zich 161.000 lichtjaren (één lichtjaar is ongeveer gelijk aan 9.460.000.000.000 kilometer, red.) van onze Aarde bevindt en in een baan rond de Melkweg draait. De nevel wordt ook wel ‘30 Doradus’ genoemd en is in essentie een gebied met duizenden sterren, meer bepaald de heetste en grootste sterren die astronomen kennen, aldus NASA. Het zijn die sterren die ervoor zorgen dat het aanwezige gas en stof in de nevel wordt verhit en zichtbaar is aan de hemel. De nevel heeft zijn naam gekregen door de gelijkenis met “het web van een tarantula”.