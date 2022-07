NASA deelt diepste beelden van het universum: "13 miljard jaar terug in de tijd kijken”

Opvolger van Hubble

De James Webb is op eerste kerstdag met een Europese Ariane 5-draagraket gelanceerd en bevat ook Belgische toptechnologie. Hij is de opvolger van de beroemde ruimtetelescoop Hubble, die zijn einde nadert. Eind januari, na ongeveer een maand vliegen, kwam de telescoop aan op zijn werkplek op 1,5 miljoen kilometer van de aarde. Na aankomst daar zijn alle systemen getest en werden de instrumenten aan boord afgekoeld, een ervan tot een temperatuur van 266 graden onder nul. Ook zijn de spiegels afgesteld. Die bundelen het licht dat uit het heelal komt en sturen het naar de meetinstrumenten.

De James Webb heeft achttien zeshoekige spiegels die aan elkaar zitten, maar los van elkaar kunnen bewegen om scherp te stellen. De spiegel is gemaakt van beryllium, met daarbovenop een miniem laagje goud van 100 nanometer dik. Dat is duizend keer zo dun als een menselijke haar of een vel papier. Beryllium is licht, sterk en goed bestand tegen extreme kou. Het goud zorgt ervoor dat de spiegel beter in staat is infrarood licht te zien.