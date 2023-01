NASA-chef over nieuwe ruimterace: “Oppassen met Chinese ambities op de maan”

"Het is een feit: we zitten in een ruimterace", zegt de voormalige senator en astronaut uit Florida in het interview. "En we passen maar beter op dat ze niet onder het mom van wetenschappelijk onderzoek voet aan de grond krijgen op de maan. Want het is niet uitgesloten dat ze zeggen: ‘Blijf buiten, dit is ons territorium.’” Nelson maakt de vergelijking met de Zuid-Chinese Zee, waar het Chinese leger bases heeft gevestigd op betwiste eilanden.