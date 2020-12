NASA betaalt bedrijf 1 dollar om maanstenen te verzamelen

De andere winnaars van de biedingen waren Masten Space Systems uit Californië en ispace uit Tokio, samen met hun Europese tak. Lunar Post zal gaan delven op de zuidpool van de maan. “Het plan is dat de missie plaatsvindt in 2023”, zei Justin Cyrus, CEO van Lunar Outpost. Hij voegde eraan toe dat het eventueel ook vroeger zou kunnen, want Lunar Outpost is niet alleen in gesprek met Blue Origin van Jeff Bezos om naar de maan te vliegen. Op zijn beurt krijgt ispace 5.000 dollar (4.100 euro) voor het verzamelen van maangruis in 2022 aan de noordoostelijke kant van de maan. NASA betaalt hen nog eens dat bedrag voor een missie in 2023. Masten Space Systems kiest ook voor een missie in 2023 en dat zal NASA 15.000 dollar (12.000 euro) kosten.