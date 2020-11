Naar sterrensolo's luisteren of zelf een robot maken: met deze wetenschappelijke experimenten kan je thuis aan de slag

Modder, Instagram en foute kaarten: zo krijg je ook tieners aan het wandelen

14 november “Wandelen? Sáái!” We mogen vandaag nog zo graag wandelen en fietsen, het voltallige gezin enthousiast maken voor een dag in de buitenlucht - nochtans een opkikker voor ons mentaal welzijn - blijft moeilijk. Geoefende wandelaars en buitenmensen geven tips om onze tieners van achter het scherm en in de wandelschoenen te krijgen. “Schatten zoeken werkt zelfs voor pubers.”