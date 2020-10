Na Johnson & Johnson legt ook Amerikaanse farmaceut Eli Lilly Covid-19-onderzoek stil

Water op Mars of in 't Stad? Antwerpen zet ruimte­vaart­tech­no­lo­gie in om waterlek­ken op te sporen

12 oktober Antwerpen spoort waterlekken op via... ruimtevaarttechnologie. Water-link, de waterdistributiemaatschappij in Antwerpen, zet een Mars-satelliet in om lekken te ontdekken. “De technologie om water op Mars te vinden, werkt even goed in stedelijk gebied.”