Moeder en dochter winnen tombola en reizen naar de ruimte

Om 17.28 uur (Belgische tijd) werd de raket losgekoppeld van het vliegtuig boven de woestijn van de Amerikaanse staat New Mexico. Het is nog maar de tweede commerciële vlucht van het ruimtevaartbedrijf. In juni was die eer weggelegd voor twee hooggeplaatste officieren van de Italiaanse luchtmacht en een ingenieur van de Italiaanse Nationale Onderzoeksraad. Zij maakten van de gelegenheid gebruik om enkele experimenten uit te voeren.

Voor Anastatia en Keisha wordt het echter puur genieten. En dat dankzij een stom toeval twee jaar geleden: dochterlief besloot haar studies verder te zetten in Schotland, maar het werd een heel gedoe om haar visum in orde te brengen.

“Richard Branson in mijn tuin”

“Voor het administratieve luik moesten we vanuit Antigua naar een ander Caraïbisch eiland reizen. Een vlucht die normaal een uur duurt, maar wij moesten een gigantische omweg via Londen maken. Uiteindelijk deden we er zestien uur over”, vertelt Anastatia.

Tijdens die vlucht van Virgin Atlantic verscheen een pop-up op het schermpje. Te winnen: een ruimtereis, als je meedeed aan een tombola voor het goede doel. Keisha vulde eerder voor de grap haar gegevens in. “Enkele maanden later krijg ik het bericht dat ik bij de laatste twintig kandidaten zit”, vertelt de vrouw aan de BBC. “En wie staat er dan plots in mijn tuin? Richard Branson, samen met een heel team om mij te feliciteren.” Over de partner die ze mocht meenemen, moest ze niet lang twijfelen...

Volledig scherm © AP

Primeur

Anastatia zit intussen in haar tweede jaar filosofie en fysica aan de universiteit van Aberdeen. Ze wordt de tweede jongste persoon ooit die naar de ruimte gaat. Moeder en dochter samen, dat is alvast wel een primeur.

“Het was een zware gok om mijn studies in Schotland verder te zetten. Maar die beslissing heeft me al zo veel prachtige momenten bezorgd. Hopelijk kan ik anderen hiermee ook inspireren. De grenzen die de wereld ons oplegt, moeten doorbroken worden. Wie je bent of waar je ook vandaan komt, je dromen kunnen werkelijkheid worden”, besluit Anastatia.

Het duo zal vergezeld worden door parkinsonpatiënt Jon Goodwin. De man legde achttien jaar geleden 250.000 dollar op tafel om zich te verzekeren van een ticketje. “Hiermee wil ik vooral bewijzen dat deze ziekte mijn leven niet bepaalt”, klinkt het. In 1972 nam hij nog deel aan de Olympische Spelen als kanovaarder.

Volledig scherm © AFP

Tot 85 kilometer hoog

Anders dan bij andere bedrijven stijgt de raket niet op vanaf de grond. Hij hangt onder een vliegtuig. Samen stijgen ze op vanaf vliegveld Spaceport America. Wanneer de piloten en de vluchtleiding er klaar voor zijn, laat het vliegtuig op een hoogte van 10 tot 15 kilometer de raket vallen.

Als de raket los van het vliegtuig is, gaan zijn motoren aan. In twee minuten tijd schiet hij naar een hoogte van 85 kilometer. Daar is de rand van de dampkring en begint het heelal. Inzittenden zijn op die hoogte een paar minuten gewichtloos. Ze zien de kromming van de aarde en de oneindigheid van het heelal.

Het toestel gaat niet hoog en snel genoeg om in een baan rond de aarde te komen. Na een tijdje trekt de zwaartekracht het vaartuig terug richting de aarde. Dan begint de landing en eindigt het zweven. De reis duurt in totaal zo'n anderhalf uur.