Moderne mens kwam mogelijk veel vroeger aan in Europa dan gedacht: “Dit herschrijft onze geschiedenisboeken”

De ontdekking van een oude gefossiliseerde kindertand in een Franse grot zou de geschiedenisboeken zomaar kunnen herschrijven, volgens een nieuw onderzoek gepubliceerd in Science Advances . Dat concludeert dat de homo sapiens al 54.000 jaar geleden in Europa is aangekomen, veel eerder dan tot nu gedacht. De moderne mens zou de neanderthalers dan ook niet zo snel van de aardbodem hebben geveegd als vaak wordt aangenomen. Voorwaardelijke wijs allemaal, want het bewijsmateriaal berust ruwweg op één kiesfragment en enkele werktuigen, toegeschreven aan homo sapiens.

Onze huidige mensensoort stamt af van homo sapiens. Daar is de wetenschap het over eens. Dat de homo sapiens ooit samenleefde met de neanderthaler en dat de twee mensensoorten weleens seks hadden met elkaar, staat eveneens vast. Niet-Afrikaanse moderne mensen delen nog altijd een stuk DNA met neanderthalers. Maar hoe het allemaal precies zit, daar blijft onduidelijkheid over.

Het was al bekend dat onze voorouders in het Midden-Oosten samenleefden met neanderthalers. Maar nu zijn een stuk melktand en enkele werktuigen van homo sapiens gevonden in de Mandrin-grot in de Rhônevallei in Zuid-Frankrijk. De kies lag in een aardlaag van tussen de 56.800 en 51.700 jaar oud en wordt door de archeologen op basis van de vorm toegewezen aan homo sapiens. Ongeveer 54.000 jaar geleden zouden er dus sapiens in die grot hebben gewoond, terwijl tot nu toe de komst van de moderne mens in Europa rond 45.000 jaar geleden werd geschat op basis van tanden en sieraden van sapiens die gevonden zijn in Italië en Bulgarije.

Volledig scherm Archeologen deden onderzoek in de Mandrin-grot in Zuid-Frankrijk. © AP

“We kunnen nu aantonen dat homo sapiens 12.000 jaar eerder arriveerde dan we hadden verwacht”, zegt professor Ludovic Slimak van de universiteit van Toulouse. “En dat deze bevolking daarna is vervangen door andere populaties neanderthalers. Dit herschrijft letterlijk al onze geschiedenisboeken.”

De Franse grot was zowel vóór als ná de periode van de homo sapiens ook bewoond door neanderthalers, die 400.000 jaar geleden arriveerden in Europa. Dat suggereert dat de twee mensensoorten ook in Europa samenleefden, en veel langer dan gedacht, mogelijk meer dan 10.000 jaar. Wetenschappers gingen ervan uit dat ze er maar een paar duizend jaren samenleefden, tot de neanderthalers ruim 40.000 jaar geleden uitstierven. Vaak wordt aangenomen dat de sapiens de neanderthalers toen uitroeiden, snel nadat onze voorouders vanuit Afrika naar Europa waren gekomen. De studie zet die theorie nu op de helling, volgens professor Chris Stringer van het Natural History Museum in Londen. “Het was niet zomaar een overname door de moderne mens van de ene dag op de andere”, zegt Stringer aan de BBC. “Soms hadden de neanderthalers de bovenhand, soms de moderne mens. Het was allemaal veel meer in evenwicht.”

Volledig scherm Archeologen vonden werktuigen die ze toeschrijven aan de moderne mens. © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AP

