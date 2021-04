Moderna verhoogt productiecapaciteit coronavaccins

Kan de lente corona wel echt verdrijven?

6 april Na de aprilse grillen komt hoe dan ook de lente, en de hoop dat dit het virus zal helpen verdrijven. De Morgen zocht uit hoe optimistisch mogen we zijn over de impact van lente- en zomerwarmte op SARS-CoV-2? “Warmer weer hindert dit virus”, maar of dat genoeg is?