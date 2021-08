Moderna raadt derde prik van het vaccin aan voordat winter aanbreekt

Wie krijgt in België een derde coronaprik? “In september hakken we knopen door”

29 juli Alleen de 65-plussers en mensen met onderliggende aandoeningen een boostervaccin geven? Of veel meer mensen zoals in Engeland? Pas in september zal ons land keuzes maken in het beleid rond de coronaprik. Gudrun Briat van de Taskforce Vaccinatie en vaccinoloog Pierre Van Damme leggen uit waarom we nog tot september moeten wachten voor er knopen kunnen worden doorgehakt.