Minder plasticafval in oceanen dan gedacht (al is dat niet per se positief nieuws)

Al tien jaar lang proberen wetenschappers te achterhalen hoeveel en waar plastic zich in onze oceanen begeeft. Voor hun onderzoek visten ze op 20.000 plekken over de hele wereld plastic op met sleepnetten, zowel van de bodem als aan het oppervlak van de oceaan. Ze vonden daarbij allerlei soorten plasticafval: van flesjes en zakken tot verpakkingen.

Door het tellen van de deeltjes die in de netten zaten en metingen van beach clean-ups (grote afvalopruimacties op stranden), ontdekten de Nederlandse oceaanwetenschappers dat het niet om 25 miljoen ton plastic gaat, maar om 3,1 miljoen ton. Daarnaast zou er ‘maar’ een half miljoen ton plastic per jaar de oceanen instromen, in plaats van 4 tot 12 miljoen ton zoals eerder werd geschat.

De cijfers die we tot nu toe kenden, waren schattingen. Dat zei Erik van Sebille van de Universiteit Utrecht aan de Nederlandse nieuwssite ‘RTL Nieuws’. “Er werden gewoon getallen geroepen. Dat was allemaal nattevingerwerk.”

Milieuproblemen

Het klinkt positief, maar toch is het geen reden voor optimisme, aldus de onderzoekers. Het is namelijk niet goed dat er plastic in de oceanen zit. “Elke ton is er een te veel, en we moeten ons ervoor schamen dat het zo erg is geworden”, aldus van Sebille bij ‘RTL’. Overal ter wereld wordt plasticafval gevonden in de oceanen. “Het laat zien waarom we milieuproblemen hebben. We zijn niet in staat om onze rotzooi uit de natuur te halen”, zei de wetenschapper nog aan de Nederlandse krant ‘NRC’.

Niet alleen de oceanen zijn vervuild, ook in de rivieren drijft nog heel wat plastic rond. Dat afval is niet in het onderzoek meegenomen. Volgens de onderzoekers blijft het plastic “veel langer in de rivieren” of spoelt het bij hoog water aan op de oevers van rivieren. “Dat is in zekere zin goed nieuws, want rivieren hebben vaak een eigenaar: een organisatie, instantie of overheid die ervoor verantwoordelijk is om het op te ruimen. Terwijl het grootste deel van de oceaan van niemand is.”

Daarnaast zou het afval minder snel afbreken en naar de bodem zinken dan eerder werd vermoed. Het duurt decennia vooraleer het grootste deel verdwenen is.

Waar komt al dat afval vandaan?

Volgens de Nederlandse studie komt ongeveer de helft van het plastic in de oceanen van de visserij. De andere helft komt van het land en belandt in de oceanen via rivieren en de kust. Zowat 95 procent van al het plastic is groter dan 2,5 centimeter. Deze grote stukken, denk bijvoorbeeld aan flessen en netten, drijven beter aan de oppervlakte. “Dat betekent dat we er iets aan kunnen doen: we kunnen het makkelijker uit het water vissen.” Ook zijn die grote stukken niet zo schadelijk voor het zeeleven als microplastics. Die worden namelijk “per ongeluk gegeten”. “Er zijn nauwelijks zeedieren die hele colaflessen opeten”, aldus van Sebille nog aan ‘NRC’.