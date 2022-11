Meteoriet die op Engelse oprijlaan terechtkwam, bevat aanwijzingen hoe water (en dus leven) op aarde is ontstaan

Artemis-missie Raket die mensen naar de maan moet brengen, met succes gelanceerd

NASA heeft met succes haar SLS-raket, de krachtigste ter wereld, gelanceerd. Om 7.47 uur ging het ruimtetuig van de grond in Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida. Voor de VS ligt zo de weg open voor een historische reis naar de maan en terug. Het doel van de onbemande missie Artemis I is over enkele jaren opnieuw mensen naar onze natuurlijke satelliet en terug te brengen.

16 november