“Mensheid komt mogelijk oorspronkelijk ook uit Zuid-Afrika”: vroege voorouders van de mens een miljoen jaar ouder dan gedacht

De kalksteengrotten van Sterkfontein liggen ten noordwesten van Johannesburg in Zuid-Afrika. Sinds het einde van de 19de eeuw gebeuren er opgravingen, ook vandaag nog. De fossielen van zo’n 500 hominides of mensachtigen zijn er inmiddels al blootgelegd, méér dan op eender welke andere site in de wereld. Samen met twee andere Zuid-Afrikaanse locaties, Kromdraai en Swartkrans, is Sterkfontein opgenomen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Ze vormen de ‘wieg van de mensheid’.

De onderzoekers vermoeden nu, op basis van nieuwe dateringstechnieken, dat Mrs. Ples tussen de 3,4 en 3,6 miljoen jaar oud is. Dat is zelfs wat ouder dan Lucy, van wie de leeftijd is geschat op 3,2 miljoen jaar. Zuid-Afrika is zo weer mee in de running als het gebied waar de mensheid mogelijk is ontstaan, ten koste van Oost-Afrika. Op dat vlak werd “Zuid-Afrika grotendeels genegeerd omdat het zo moeilijk was de fossielen te dateren”, legt Ronald Clarke, professor aan de Universiteit van Witwatersrand en coauteur van het artikel in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS uit. “De fossielen werden grotendeels afgedaan als niet relevant voor het verhaal van de menselijke evolutie. Het is een grote stap, want dit bevestigt dat deze primitieve voorouders zich overal in Afrika bevonden.”