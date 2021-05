Meer dan derde van sterfgevallen tijdens hitte gelinkt aan klimaatopwarming

HLN Drive Van royale koffer tot caravansle­per: met deze auto’s kan je zorgeloos op reis (+ecologisch alterna­tief)

24 mei We vertrekken deze zomer – tenzij corona er anders over denkt – weer massaal naar het buitenland. Veel mensen gaan op vakantie met de wagen. Maar wat is het ideale materiaal daarvoor? HLN Drive geeft tips in verschillende categorieën en geeft telkens een ecologisch alternatief.