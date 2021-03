“Matig alcoholgebruik kan risico op cataract verminderen”

Wetenschappers van oogkliniek Moorfields in Londen en van University College London doken in de levensstijl en het medische verleden van 492.549 deelnemers aan twee onderzoeksdatabanken. Bleek dat wie wekelijks niet meer dan 14 alcoholeenheden - ongeveer 6,5 glazen wijn - tot zich nam minder kans had op cataract. Het risico was nog kleiner bij wijndrinkers dan bij nuttigers van bier of sterkedrank. In de ene bestudeerde databank bleek het risico op een cataractoperatie bij wie zo’n vijf glazen wijn per week dronk met 23 procent te slinken, in de andere met 14 procent.