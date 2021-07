Marsrover Perseverance gaat monsters van rotsen op Mars nemen

Vierde start Mars-helikopter Ingenuity mislukt

30 april Na drie succesvolle vluchten op Mars is de geplande vierde start van de minihelikopter Ingenuity mislukt. Het onbemande Amerikaanse toestel van bijna 2 kilo steeg niet op van de rode planeet, maakte NASA bekend. Volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie is Ingenuity “veilig en in goede gezondheid”.