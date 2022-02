Marsrover Perseverance breekt 17 jaar oude record

Enorme asteroïde scheert vanavond langs de aarde

Vanavond scheert een enorme asteroïde rakelings langs de aarde. Toch volgens ruimtetermen, want de ruimterots passeert op bijna 2 miljoen kilometer van de aarde. Maar in de ruimte is dat niets. De NASA noemt de passage van de 1052 meter grote asteroïde potentieel gevaarlijk. “Alle ruimterotsen die groter zijn dan 140 meter en passeren op minder dan 7,5 miljoen kilometer worden als gevaarlijk bestempeld”, verduidelijkt wetenschapsjournalist Martijn Peters. Alle experts zijn het er gelukkig wel over eens: asteroïde 1994 PCT gaat niet neerstorten op aarde. Wie een goede telescoop heeft, kan de asteroïde zien passeren om 22.50 uur als de wolken niet in de weg hangen.

