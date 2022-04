Marsrobot van NASA maakt beelden van zonsverduistering op de rode planeet

Roeselare Didier knutselt “ruimte­tuig­jes” met klokonder­de­len: “Opgedragen aan oud-leerlinge die simulatie Mars-mis­sie leidde”

Met de creatie van kunstige Marsvlieg-tuigjes slaagt Didier Dejonghe (66) er wonderwel in om zijn twee vroegere broodwinningen te combineren in één nieuwe passie. Decennia was hij actief als uurwerkmaker en piloot. Nu gebruikt hij wisselstukken van oude wandklokken – zelfs een exemplaar die ooit bij kunstschilder Alfons Blomme aan de muur ging – en z’n kennis over de luchtvaart om creatieve pareltjes te knutselen die klaar lijken om het heelal te veroveren. “Als kind was ik al gefascineerd door de sterren en planeten”, lacht Didier.

